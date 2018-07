Na mira da Inter, Felipe Melo renova com o Galatasaray até 2019

As especulações sobre a possibilidade de Felipe Melo deixar o Galatasaray na atual janela de transferências se encerraram. Nesta quinta-feira, o clube turco anunciou que chegou a um acordo com o volante brasileiro e fechou a renovação do seu contrato até o término da temporada 2018/2019 do futebol europeu.

Felipe Melo, de 32 anos, está no Galatasaray desde 2011 e é um dos ídolos da torcida do clube turco. Desde então, ele conquistou três títulos do Campeonato Turco (2011/2012, 2012/2013 e 2014/2015) e dois da Copa da Turquia (2013/2014 e 2014/2015).

Nas últimas semanas, vinha sendo especulada a saída de Felipe Melo do Galatasaray. O volante brasileiro despertou o interesse de Cruzeiro e Flamengo, mas a alta pedida salarial do jogador assustou as equipes. Na Europa, o jogador pareceu perto de um acerto com a Inter de Milão, mas a sua transferência não se concretizou. Além disso, o Sevilla fez uma proposta, que foi recusada pelo clube turco.

De acordo com comunicado divulgado no site oficial do Galatasaray, Felipe Melo vai receber salário anual de 2,6 milhões de euros (aproximadamente R$ 10,2 milhões). Além disso, o acordo prevê o pagamento de bônus por partidas disputadas com a camisa do clube da Turquia.