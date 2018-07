Na mira de argentinos, Buffarini admite provável saída do São Paulo

O lateral-direito Buffarini reconheceu nesta quarta-feira que não deve ficar no São Paulo em 2018. Na mira do Boca Juniors e do River Plate, o atleta tem vínculo com o clube tricolor até julho de 2019.

+ Marcos Guilherme promete São Paulo lutando por títulos em 2018

"Tenho contrato, mas certamente o clube escutará ofertas", disse o atleta, à emissora TyC. "Chegou o novo treinador (Dorival Junior) e no último mês não tive muitos minutos como eu pretendia ou merecia, mas foi uma decisão do técnico, da qual eu não compartilhava, mas respeitava."

Buffarini está no São Paulo desde julho de 2016, e entrou em campo 21 vezes. Com Dorival Junior, perdeu espaço para Militão, que não é lateral de origem. Mesmo com o titular fora, o treinador preferiu usar o volante Araruna improvisado.

O jogador disse se sentir orgulhoso pelos rumores de uma possível transferência para seu país, onde foi campeão da Libertadores e 2014 com o San Lorenzo.

"Éum orgulho que se fale de mim para ir a Boca ou River, qualquer jogador sonha em chegar a um grande. Sei da magnitude que tem os dois times e não tenho preferências por nenhum", disse o lateral.