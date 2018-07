Na mira de clube turco, Rhodolfo deve jogar pelo Grêmio contra o Flamengo Mesmo na mira do turco Besiktas, o zagueiro Rhodolfo deve voltar ao Grêmio no duelo deste sábado com o Flamengo, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, após se recuperar um incômodo na panturrilha que o deixou de fora dos últimos compromissos da equipe. Ao menos foi o que indicou o técnico Roger Machado nesta sexta-feira.