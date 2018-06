Na mira de Fla e Atlético-MG, Walace é barrado no Hamburgo: 'Sem condição mental'

Um dos nomes mais cobiçados por clubes brasileiros nesta janela para transferências, o volante Walace desfalcará o Hamburgo em sua próxima partida. Na mira de times como Flamengo e Atlético-MG, o jogador foi barrado pelo técnico Markus Gisdol e não vai encarar o Augsburg neste sábado, fora de casa, pelo Campeonato Alemão.

Walace já teria manifestado à diretoria do Hamburgo o desejo de retornar ao Brasil e inclusive se reapresentou ao clube com atraso de três dias após a folga de fim de ano. Talvez por isso, Gisdol alegou que o jogador está longe de suas melhores condições físicas, mas admitiu que o componente mental foi determinante para a decisão de barrá-lo.

"Do meu ponto de vista, o Walace não está em sua melhor condição, tanto física quanto mental. Ele não está com a cabeça 100% neste jogo e este é o problema. É por isso que ele não estará com o nosso elenco para o próximo jogo", declarou em entrevista coletiva.

O Atlético-MG seria o time mais próximo de fechar com Walace e inclusive teria mandado dois representantes à Alemanha para tentar finalizar o acordo. Já o Flamengo tentou o acerto por empréstimo de um ano e meio, mas ouviu a negativa do Hamburgo, que aceita apenas negociá-lo em definitivo.

Walace surgiu como destaque do Grêmio em 2016 e inclusive sagrou-se campeão olímpico com a seleção brasileira no Rio, naquele ano. Foi contratado pelo Hamburgo no início do ano passado e vinha sendo titular da equipe na atual temporada.