Na mira do Barcelona, Mina deve deixar o Palmeiras em 2017

Uma das grandes contratações do Palmeiras em 2016, Yerri Mina deve ter um novo destino até o fim do ano. De acordo com o jornal catalão Sport, o zagueiro está na mira do Barcelona, que até já acertou os valores de negociação.

A publicação afirma que o clube espanhol deve pagar cerca de 9 milhões de euros para o Palmeiras, valor que chega a R$ 31,8 mihões, para a liberação do jogador a partir de 2017.

O jornal também destacou o desempenho do defensor, que foi autor de um dos gols da Colômbia no empate em 2 a 2 contra o Uruguai, na terça-feira, em partida válida pelas eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018.

Na equipe paulista, Mina assinou contrato por cinco anos. Marcou quatro gols em nove partidas disputadas, sendo três deles em clássicos, contra o Santos, São Paulo e Corinthians.