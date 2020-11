Na mira do Benfica, Lucas Veríssimo terá futuro selado por conselheiros na terça

O Santos aguarda o aval do Conselho Deliberativo para fechar a venda do zagueiro Lucas Veríssimo. O clube tem propostas do futebol português, do Benfica, e do Al-Nassr, da Arábia Saudita, que serão avaliadas em reunião agendada para a próxima terça-feira. Só aí, então, uma negociação será sacramentada.

Nesta sexta-feira, o diário esportivo português A Bola publicou que o Benfica já teria fechado a contratação de Lucas Veríssimo, com transferência em janeiro, pois a janela europeia está fechada. A informação foi negada por Orlando Rollo, presidente do Santos, em nota oficial, explicando já ter recebido o aval do Comitê de Gestão às propostas recebidas. Mas também explicando que as ofertas serão avaliadas pelo Conselho Deliberativo.

Leia Também Cuca apresenta melhora respiratória e segue estável, mas sem previsão de alta

"O Presidente em exercício, Orlando Rollo, esclarece que não concedeu entrevista para nenhum veículo de comunicação de Portugal se referindo à negociação do atleta Lucas Veríssimo. O presidente deixa claro que existem duas propostas para o jogador, sendo uma da Arábia e outra de Portugal, ambas analisadas e aprovadas pelo Comitê de Gestão e encaminhadas para o Conselho Fiscal. E as propostas serão analisadas na reunião do Conselho Deliberativo, no dia 17 de novembro, como exige o Estatuto do Santos FC respeitado pelo atual Comitê de Gestão", afirmou, em nota oficial o dirigente.

A contratação de Lucas Veríssimo seria um pedido de Jorge Jesus, técnico do Benfica. E aconteceria inicialmente por empréstimo, mas com uma cláusula que obrigaria o time português a adquiri-lo ao fim do acordo inicial.

Recentemente, o Santos renovou o contrato de Lucas Veríssimo até 2025. Ele já disputou 178 jogos pelo clube, sendo titular absoluto. Mas é visto como uma ótima chance para geração de receitas a uma equipe que sofre com grave crise financeira.

OUTROS NEGÓCIOS

A reunião do Conselho Deliberativo do Santos também avaliará ofertas por outros dois jogadores do clube. O Cruzeiro está interessado em contratar Copete por empréstimo, mesmo modo como o CRB pretende se reforçar com Anderson Ceará.