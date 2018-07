Na mira do Corinthians, Dedé diz manter foco no Vasco O zagueiro Dedé encerrou o silêncio e concedeu sua primeira entrevista coletivo do ano nesta quinta-feira. Assim, pela primeira vez falou sobre o interesse do Corinthians no seu futebol. O defensor se disse agradecido, mas reafirmou que seu desejo é continuar no Vasco, clube que o revelou.