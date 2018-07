Na mira do Corinthians, Rafinha renova com o Bayern de Munique

MUNIQUE - As expectativas do Corinthians de contar com o lateral-direito Rafinha, do Bayern de Munique, para a próxima temporada, foram por água abaixo. Nesta quinta-feira, o jogador renovou seu contrato com o clube alemão até 2017 e encerrou as especulações com respeito ao seu retorno ao futebol brasileiro.

O jogador de 28 anos tinha contrato com o clube alemão até a metade de 2014, quando se encerra a temporada europeia e por isso o Corinthians já até estudava esperar o meio do ano para contratar o lateral sem ter custos. Só não contava que o Bayern fosse renovar com seu lateral-direito titular. "É muito importante para mim, para minha carreira e para minha família que eu possa continuar a trabalhar em um dos melhores clubes do mundo. Estou muito orgulhoso", disse o jogador ao assinar o seu contrato de renovação com o Bayern.

Rafinha está no Marrocos para a decisão do Mundial de Clubes e espera entrar em campo sábado contra o Raja Casablanca, que eliminou o Atlético Mineiro. "É um sonho estar na final. Queremos muito jogar bem e sermos campeões". Desde a chegada de Pep Guardiola, no início da temporada, Rafinha tem ganhado espaço no time titular do Bayern. O brasileiro joga pela direita, com Lahn tendo sido deslocado para o meio-campo. Contratado em 2011 junto ao Genoa, fez 13 jogos, apenas, na última temporada do Alemão. Na atual, já começou jogando 12. No Brasil, seu último clube foi o Coritiba, de onde saiu em 2005.