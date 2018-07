Na mira do Cruzeiro, Lucas Lima garante que quer ficar no Santos

Um dia depois de o gerente de futebol do Cruzeiro, Valdir Barbosa, afirmar que o clube mineiro deseja contratar o meia Lucas Lima, o Santos publicou texto em seu site oficial para garantir que o garoto fica na Vila Belmiro. Os santistas ainda divulgaram uma declaração do meia assegurando que quer permanecer.

"Estou muito feliz no Santos. No começo do ano tive a oportunidade de sair e não foi o que eu quis para mim pela alegria que tenho de vestir esta camisa e pela alegria que tenho de jogar. Então, para esclarecer, estou muito feliz no Santos e tenho o desejo de permanecer e cumprir meu contrato", disse Lucas Lima, em declaração reproduzida pelo Santos.

No texto, o clube lembra que o meia participou de todas as dez partidas da equipe até o momento na temporada. Para o Santos, Lucas Lima até está sendo cogitado para a seleção brasileira.

Um dos argumentos do Cruzeiro para convencer Lucas Lima a trocar de clube é a possibilidade de disputar a Libertadores. Mas o meia indica não ter interesse. "Estou muito focado no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil que são as competições que estamos disputando e vou dar o meu máximo para sairmos campeão."