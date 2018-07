Na mira do Fluminense, Kleber Gladiador e Luan Peres são elogiados por Jádson

Após a eliminação no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil, o Fluminense terá pela frente nesta temporada o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. Na busca por reforços - depois das saídas de jogadores importantes como Henrique Dourado, Henrique e Gustavo Scarpa -, o time tricolor mira o atacante Kleber Gladiador, atualmente no Coritiba, e o zagueiro Luan Peres, da Ponte Preta.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

Os dois nomes pretendidos são bem conhecidos do volante Jádson. Ele foi companheiro de Luan na Ponte Preta, na campanha que culminou com o rebaixamento no Brasileirão do ano passado. "É um zagueiro técnico, rápido. Se vier para o Fluminense acrescentaria bastante", disse.

Já Kleber Gladiador, Jádson conhece da época que atuava pelo Atlético Paranaense, em 2015 e 2016. Pelo time rubro-negro, enfrentou diversas vezes o rival em clássicos contra o Coritiba. "O Kleber não preciso agregar nada. É um jogador muito conhecido, de bastante qualidade agregaria bastante ao elenco", destacou.

Nesta quinta-feira, o elenco tricolor realizou treinamentos táticos e técnicos em dois períodos (manhã e tarde), no CT Pedro Antônio, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O Fluminense encara o Nacional, de Potosí (Bolívia), na próxima quarta-feira, pela estreia na Copa Sul-Americana. No domingo seguinte, dia 15, vai a São Paulo para enfrentar o Corinthians, pela primeira rodada do Brasileirão.