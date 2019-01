Na mira do Grêmio, goleiro Éverson renova com o Ceará até 2021

Na mira do Grêmio após a venda de Marcelo Grohe, Éverson não deve sair facilmente do Ceará. O clube alvinegro de Fortaleza anunciou a renovação do contrato do goleiro, que foi um dos destaques da equipe na última edição do Campeonato Brasileiro e agora teve seu vínculo prorrogado até 2021.

Éverson, considerado um dos ídolos da torcida do Ceará, chegou ao clube em 2015 e está com 28 anos. Desde então, disputou 196 jogos e conquistou o bicampeonato cearense, em 2017 e 2018, o acesso à elite do futebol brasileiro, em 2017, e a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro na última temporada. No torneio nacional, inclusive, marcou um gol, contra o Corinthians.

"A expectativa é de um 2019 de muito trabalho e muitas conquistas. Eu tenho certeza que, com a ajuda do nosso torcedor, a gente vai conseguir fazer um grande ano em busca de títulos e importantes vitórias na Série A. Eu estou feliz em poder estender esse vínculo com um clube que é um dos maiores não só do nordeste, mas do Brasil. Eu espero continuar trabalhando e correspondendo dentro de campo. Aproveito para desejar um feliz ano novo a todos os alvinegros", afirmou o goleiro.

Embora o técnico Renato Gaúcho tenha declarado que Paulo Victor vai começar a temporada 2019 como titular da meta gremista, a direção do clube gaúcho busca um substituto para Marcelo Grohe, que foi negociado com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. E Éverson é um dos goleiros que interessam ao Grêmio, que poderia incluir o atacante Marinho, com passagem pelo Ceará, na proposta para contratá-lo.