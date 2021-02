Na mira do Olympique, Sampaoli desconversa: 'Me interessa os últimos 3 jogos'

O suspense sobre a permanência de Jorge Sampaoli à frente do Atlético Mineiro para a temporada 2021 deverá seguir até a rodada final do Campeonato Brasileiro. O treinador argentino está na mira do Olympique de Marselha, mas se recusa a falar sobre o futuro. E adota o discurso de estar focado nos compromissos finais do time na competição.

Sampaoli chegou ao Atlético-MG em março de 2020, com contrato até o fim de 2021. Desde então, o clube fez diversas contratações após pedidos do treinador. O time é o terceiro colocado no Brasileirão, com a dificuldade em brigar pelo título, sendo justificada pelo treinador por se tratar de um elenco "novo". Ao mesmo tempo, porém, não indica se vai dirigi-lo na próxima temporada.

"Tenho muita esperança neste time novo, que formamos há muito pouco tempo. Temos a possibilidade de concretizar alguma coisa importante. A mim, a única coisa que interessa é que o time tenha três jogos importantes neste final e que ganhemos as três partidas", disse o treinador.

O Atlético-MG está a cinco pontos do líder Internacional a três rodadas do fim do Brasileirão. Receberá o Bahia no próximo sábado, no Mineirão, visitará o Sport no dia 21, na Ilha do Retiro, e encerrará sua campanha no Brasileirão no dia 25, quando voltará a ser mandante, dessa vez diante do Palmeiras.

Enquanto aguarda uma definição de Sampaoli, o Atlético-MG continua se movimentando no mercado. Fechou as contratações de Hulk e Dodô para a próxima temporada e negocia com Nacho Fernández do River Plate. Mas ainda não sabe se também precisará buscar um novo treinador.