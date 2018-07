Na mira do Real Madrid, Cavani agora é cobiçado por ingleses

SÃO PAULO - O atacante uruguaio Edinson Cavani, do Napoli, dificilmente seguirá no clube na próxima temporada. O jogador já manifestou interesse em deixar o clube e, mesmo que os indícios apontem para uma transferência para o Real Madrid, pelo menos dois clubes ingleses prometem investir forte no atleta.

Durante o final de semana, a imprensa italiana informou que o Chelsea estaria disposto a desembolsar 52 milhões de euros (R$ 148 milhões) pelo atacante. Já o Manchester City apareceria com duas ofertas diferentes: 55 milhões de euros (R$ 156,5 milhões), ou 40 milhões de euros (R$ 113,9 milhões) mais o passe do atacante bósnio Dzeko.

Todas as propostas ficam abaixo da multa rescisória do atacante, de 63 milhões de euros (R$ 179,3 milhões)