Na mira do Real Madrid, De Gea viaja para pré-temporada do Manchester United Na mira do Real Madrid, o goleiro David de Gea foi relacionado no Manchester United para fazer a pré-temporada nos Estados Unidos. O jogador, de 24 anos, vem tendo seu nome ligado ao clube espanhol, em rumores que aumentaram após Iker Casillas deixar a equipe e se transferir para o Porto.