Na mira do Santos, Bryan Ruiz faz exames e Derlis González é anunciado pelo pai

O Santos está próximo de anunciar a contratação de dois estrangeiros para reforçar o elenco no segundo semestre. O meia Bryan Ruiz, da Costa Rica, fez exames médicos nesta terça-feira e deve assinar contrato nesta quarta. E o atacante Derlis González, do Paraguai, tem acerto verbal com o clube, segundo o pai do jogador.

Ruiz foi aprovado nos testes cardiológicos e ortopédicos. O atleta de 32 anos disputou a Copa do Mundo da Rússia pela Costa Rica, que esteve no Grupo do Brasil e foi eliminada na primeira fase, após duas derrotas e um empate. O vínculo com o clube santista deve ser até o fim de 2020.

Bryan Ruiz tem vasta experiência internacional. Atuou por Alajuelense, da Costa Rica, Gent, da Bélgica, Twente e PSV, ambos da Holanda, Fulham, da Inglaterra, e seu último time foi o Sporting, de Portugal. Mas os portugueses descartaram o jogador para a próxima temporada e ele estava sem vínculo. Antes de fechar com o Santos, o costarriquenho esperou propostas da Europa, mas não foram efetivadas.

Já o paraguaio Derlis González foi anunciado nesta terça-feira. Não pelo Santos, mas por seu pai, Pablo González, que disse à "Rádio AM 1080", do Paraguai, que seu filho e o clube paulista já têm acerto verbal e o acordo com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, também estava adiantado. Faltariam apenas "últimos detalhes".

"Dínamo e Santos já chegaram a um acordo. Ele sairá por empréstimo de um ano. É questão de esperar os últimos detalhes. Há um acordo de palavra com o Santos", disse o pai do jogador, de 24 anos. O contrato dele com o clube ucraniano vai até 2020.