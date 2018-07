Na mira do Santos, Diego faz 2 em vitória do Wolfsburg

WOLFSBURG - Desejado pelo Santos, conforme confirmou Muricy Ramalho durante a semana, o meia Diego marcou dois gols na vitória do Wolfsburg sobre o Bayer Leverkusen, neste domingo, por 3 a 1, em casa, pela 11.ª rodada do Campeonato Alemão. Com o resultado, o time dele deixou a zona de rebaixamento direto da competição.

A vitória foi a primeira em casa do Wolfsburg, que foi a 11 pontos no Campeonato Alemão, subindo para o 16.º lugar, posto que obrigaria o time a jogar a repescagem para seguir na primeira divisão. Diego fez os dois primeiros gols da partida e chegou a quatro gols anotados nas últimas quatro partidas da equipe na temporada.

O ex-santista abriu o placar logo aos quatro minutos, numa cobrança de falta. Ainda na primeira etapa, aos 16, Diego recebeu cruzamento de Bas Dost e completou para as redes. Depois, foi o holandês Dost quem ampliou, aos 33. Outro jogador desejado pelo Santos (e também pelo Corinthians), o ex-flamenguista Renato Augusto começou no banco de reservas do Bayer e só entrou quando a partida já estava 3 a 0 para o Wolfsburg, no intervalo. O time visitante apenas conseguiu descontar nos acréscimos, com Kiebling.

NA VILA

A diretoria do Santos sonha em repatriar o meia que cresceu na Vila. Ocorre que há outro interessado, o Atlético de Madrid, onde Diego jogou na temporada passada. O técnico Simeone morre de amores pelo jogador. Ele são não ficou na Espanha porque o clube alemão o pediu de volta.