Na mira do São Paulo, Rafael Sobis exalta Renato Gaúcho no Fluminense

RIO - Desejado pelo São Paulo, o atacante Rafael Sobis está com o Fluminense em Mangaratiba, no litoral sul do Rio, enquanto aguarda o desfecho das negociações com o clube paulista. Ainda nos planos dos cariocas, o jogador elogiou a chegada do técnico Renato Gaúcho que, como ele, jogava no ataque.

"O Renato é um cara que jogou bola. Acho que isso é muito importante para os jogadores. Sabe e conhece, pois já esteve do nosso lado e vai nos ajudar muito até o fim do ano. Ele vai colocar um pouquinho de sua experiência. Em cada clube que um treinador passa, sempre está aprendendo. Esperamos que ele consiga aplicar o que tem em mente", comentou Sobis. O atacante também comentou sobre a contratação do meia Dario Conca, que deve ajudar a fortalecer o elenco tricolor.

"É bom ver a alegria dele por estar no Brasil novamente. Não deve ser fácil ficar três anos na China. Esperamos que essa alegria empurre a equipe e que ele possa nos mostrar tudo o que sabe para ajudar", observa. Sobre a pré-temporada, Sóbis criticou o pouco tempo de preparação até a estreia no Campeonato Carioca, prevista para o sábado, dia 18, contra o Madureira, em Moça Bonita. "Se fosse só o calor estava bom. São poucos dias e daqui a pouco já tem jogo. Todo mundo quer vitória, mas dez dias de pré-temporada não é o ideal. Estamos fazendo o máximo para jogar bem quando começar a temporada."