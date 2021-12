Na penúltima rodada do Brasileirão, 8 times ainda lutam por vaga na Libertadores 2022

Com a luta pelo título do Campeonato Brasileiro encerrada, os holofotes se voltam com mais intensidade, nesta reta final de torneio, para as disputas contra o rebaixamento e por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. A próxima edição da principal competição continental abrigará nove equipes do Brasil, sendo que seis delas já estão definidas: Palmeiras, Athletico-PR, Atlético-MG, Flamengo, Corinthians e Fortaleza.

As últimas três vagas (uma para a fase de grupos e duas para a Pré-Libertadores) têm oito candidatos. Red Bull Bragantino, Fluminense, América-MG, Internacional, Ceará, Atlético Goianiense, Santos e São Paulo miram um sprint final para chegar ao grande objetivo. Confrontos diretos nas duas últimas rodadas darão pistas decisivas sobre o destino dessas vagas.

Leia Também Carille prepara Santos para enfrentar o Flamengo com dúvida sobre Felipe Jonatan

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, que estuda as probabilidades do Campeonato Brasileiro, Red Bull Bragantino, Fluminense e América-MG são os favoritos para a classificação. Eles ocupam atualmente posição no G-8. O clube do interior paulista precisa de uma vitória sobre o campeão Atlético-MG, no Mineirão, para se garantir neste domingo. As demais equipes necessitam de uma combinação de resultados para carimbarem seus passaportes antecipadamente. Confira as probabilidades:

Red Bull Bragantino - 99,31%

Fluminense - 96,5%

América-MG - 45,7%

Ceará - 33,6%

Internacional - 19,4%

Atlético Goianiense - 2,7%

Santos - 1,7%

São Paulo - 1,1%

Santos e São Paulo, apesar de nutrirem a expectativa de confirmar um lugar na próxima Libertadores, seguem preocupados com o rebaixamento. O time santista tem apenas 0,14% de risco de rebaixamento, enquanto os tricolores repetem 1,1%.

Na 37ª rodada, dois confrontos entre rivais diretos pela vaga na competição continental se destacam. Neste domingo, às 19h, o Ceará, dono da terceira melhor campanha como mandante, recebe o América-MG, que ocupa a 3ª posição no returno do Campeonato Brasileiro, ficando atrás apenas de Atlético-MG e Flamengo. Na segunda-feira, às 20h, no Beira-Rio, o Inter tenta superar a má fase diante do Atlético Goianiense, que soma duas vitórias consecutivas.

Confira os jogos que envolvem os clubes que sonham com vaga na Libertadores:

37ª rodada

Domingo, 05/12

16h - Atlético-MG x Red Bull Bragantino

16h - Bahia x Fluminense

19h - Ceará x América-MG

Segunda, 06/12

19h - São Paulo x Juventude

20h - Flamengo x Santos

20h - Internacional x Atlético-GO

38ª rodada

Quinta-feira, 09/12

21h30 - Fluminense x Chapecoense

21h30 - Palmeiras x Ceará

21h30 - Santos x Cuiabá

21h30 - América-MG x São Paulo

21h30 - Red Bull Bragantino x Internacional

21h30 - Atlético-GO x Flamengo