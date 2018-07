Na Polônia, Sevilla derrota Dnipro e se torna o maior vencedor da Liga Europa

O herói de mais uma conquista europeia do Sevilla - as outras foram nas temporadas 2005/2006, 2006/2007 e 2013/2014 - foi o centroavante colombiano Carlos Bacca, autor dos dois últimos gols da equipe. Krychowia fez o primeiro dos espanhóis, enquanto que o Dnipro foi às redes com Kalinic e Rotan.

Nesta temporada, a Uefa instituiu no regulamento uma boa novidade. Assim como faz a Conmebol na América do Sul, em que o campeão da Copa Sul-Americana se classifica para a edição seguinte da Copa Libertadores, o título da Liga Europa desta temporada garante vaga na próxima Liga dos Campeões. Assim, o Sevilla, que não conquistou a classificação pelo Campeonato Espanhol, disputará a principal competição de clubes do continente.

Já o Dnipro, que é a terceira força da Ucrânia - atrás de Shakhtar Donetsk e Dínamo de Kiev -, conseguiu um feito histórico ao colocar um time do país pela primeira vez em uma final europeia. E tentou seguir surpreendendo como fez nas fases anteriores contra Olympiakos (fase eliminatória), Ajax (oitavas de final), Brugge (quartas de final) e Napoli (semifinal).

Em campo, o primeiro tempo da decisão foi emocionante. Com as duas equipes no ataque, os gols foram saindo até os 2 a 2 do intervalo. O Dnipro abriu o placar logo aos 7 minutos, quando o brasileiro Matheus recebeu nas costas da defesa pela direita e cruzou para Kalinic cabecear para o gol de Rico.

A vantagem ucraniana não abalou o Sevilla, que mostrou força ao conseguir a virada. Aos 26 minutos, um cruzamento vindo da esquerda caiu no pé de Bacca, que fez o pivô para Krychowia tirar da marcação e bater rasteiro para o fundo do gol de Boyko. Quatro minutos depois, Bacca recebeu em profundidade de Reyes, driblou o goleiro e completou para o gol.

Daí em diante, foi o Dnipro que foi mais ao ataque e teve a recompensa com o gol de empate aos 43 minutos. Em cobrança de falta perfeita, o capitão Rotan colocou a bola no fundo das redes do goleiro Rico.

No segundo tempo, com as equipes mais cansadas, o ritmo intenso para atacar caiu e nas poucas oportunidades de gol que apareceram, quem se deu melhor foi o Sevilla. Aos 27 minutos, após uma intensa disputa pela bola na entrada da área do Dnipro, Bacca recebeu livre dentro da área e chutou forte na saída do goleiro ucraniano para marcar o gol do título.