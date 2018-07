Na ponta do lápis

Ainda há 16 rodadas a disputar das 38 do Brasileiro – ou 48 pontos para cada um dos 20 participantes. Quantidade suficiente para garantir título, ou vaga na próxima Taça Libertadores, ou posição intermediária e, sobretudo, para fugir do risco do rebaixamento.

Se no topo o Corinthians vai de vento em popa, apesar de tropeços recentes, o bloco dos ameaçados pela degola é o maior dos últimos anos. Noves fora o Atlético-GO, lanterna com 18 pontos e quase condenado, do sexto colocado (Cruzeiro, com 31) ao penúltimo (São Paulo, com 23), a diferença é de oito. A corrida pela permanência no bloco de elite em 18 promete capítulos muito tensos.

Por isso, desde já a turma tricolor precisa queimar pestanas nos cálculos, nas simulações, nas projeções, na tentativa de encontrar equação suficientemente equilibrada para evitar fiasco inédito. O panorama atual não anima nem otimistas de carteirinha. As estatísticas variam, sempre para baixo, e vão de 50,7% de probabilidade de queda (segundo estudos da Universidade Federal de Minas Gerais) a 33,7%, do site Chancedegol. Claro que se levam em conta diversos fatores, de jogos em casa (e contra quem) a confrontos entre concorrentes desesperados.

Os números não ajudam os tricolores. O desempenho na prática até agora reforça o contorno de catástrofe anunciada. Em 23 partidas, foram 6 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. O São Paulo só ganhou mais do que o Atlético-GO (5) e só perdeu menos do que o próprio rabeira. Chapecoense e Vitória também tropeçaram 11 vezes. Com 33 gols sofridos, a defesa é das mais vazadas. O ataque marcou 28.

Preocupa o retrospecto como visitante, fator importante, sobretudo num quadro de crise e com a necessidade de pontuar. O São Paulo foi batido nove vezes, empatou duas e ganhou uma, naqueles 4 a 3 espetaculares diante do Botafogo, com três gols nos minutos finais. Quer dizer, 5 pontos em 36.

A lista de compromissos que terá pela frente inclui, na maior parte, adversários em posição desconfortável, para usar termo delicado. Daí a obrigação de ser impecável como mandante em nove oportunidades, diante de Ponte Preta, Corinthians, Atlético-PR, Flamengo, Sport, Santos (esses três em sequência), Chapecoense, Botafogo e Bahia, na semana final do torneio.

As saídas, todas de risco, incluem duelos com Vitória (em processo de reação), Atlético-MG (oscilante), Fluminense (incógnita), Atlético-GO (com a corda no pescoço), Vasco (imprevisível), Grêmio (16.ª rodada, não se sabe se ainda na briga pela taça) e Coritiba (outro por ora preocupado).

A perspectiva atual indica que com 44 pontos se evita fazer parte do quarteto condenado à Segundona. Em raciocínio raso, bastaria ao São Paulo ganhar todas no Morumbi. Soa tarefa fácil, o papel aceita sem reclamar. A questão é com a bola a rolar – e nisso entram fatores como qualidade do elenco (não é um primor, tampouco um bando de pernas de pau), estratégia (há indícios de melhora, porém Dorival não achou fórmula ideal para tornar a equipe eficiente) e acima de tudo autocontrole emocional.

Nota-se que há jogadores abalados, alguns sentem o peso da responsabilidade, e isso costuma atrapalhar até mais do que os rivais. Chega um momento em que sobressaem o temor do passe, do drible, da finalização a gol. Some a confiança, multiplicam-se os erros. Vira um deus nos acuda. Portanto, reação já!

Seleção em campo. O Brasil joga com o Equador, no Sul, nesta quinta-feira, depois de meses sem atividade. Com a classificação para o Mundial já no bolso do colete, Tite terá oportunidade de ajustes finos. Bom momento para alguns garantirem vaga na delegação que irá para a Rússia no ano que vem. E só.