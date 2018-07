Na preparação para 2ª Copa de sua história, Honduras enfrenta Bielo-Rússia

A seleção de Honduras enfrentará a Bielo-Rússia nesta quinta-feira, 27, no primeiro de três amistosos que disputará na Áustria com rivais europeus antes de sua participação na Copa do Mundo. O time volta ao torneio depois de ter participado pela primeira vez em 1982, na Espanha.

O encontro entre hondurenhos e bielo-russos acontecerá no Stadion Villach Lind, na cidade austríaca de Villach, às 13h30 (de Brasília).

A seleção hondurenha se concentra desde ontem em Tropolach, que pertence ao distrito de Hermagor, na Áustria, aonde chegou após completar seu primeiro período de preparação em Walldorf,na Alemanha.

O técnico de Honduras, o colombiano Reinaldo Rueda, expressou preocupação, porque muitos dos jogadores que atuam no exterior não chegaram em plena forma à concentração na Europa. Alguns não são titulares em suas equipes.

Por enquanto, os jogadores com problemas físicos mais preocupantes são os meio-campistas Danilo Turcios, do Olímpia (Honduras), que se recupera de lesão no joelho esquerdo, e Julio de León, do Torino (Itália), com fadiga muscular.

A seleção bielo-russa, que chegou à Áustria na segunda-feira,é dirigida pelo alemão Bernd Stange e nunca se classificou para um Mundial desde que se separou da União Soviética. Em 1992, Bielo-Rússia se incorporou à Fifa e hoje ocupa o 82º lugar do ranking da entidade.

Nas eliminatórias europeias para a Copa 2010, Bielo-Rússia ficou na quarta posição do Grupo 6, superada por Inglaterra, Croácia e Ucrânia, e mais bem classificada que Cazaquistão e Andorra. O meio-campo Alexander Hleb, que na última temporada jogou pelo Stuttgart, emprestado pelo Barcelona, é um dos destaques bielo-russos, mas está em recuperação de uma lesão e será desfalque.

Além dele, outro nome conhecido é o de Vitali Kutuzov, ex-atacante do Milan e que hoje pertence ao Bari, que também conta com o hondurenho Edgar Álvarez. Os outros dois amistosos que Honduras jogará na Áustria são contra o Azerbaijão, no dia 2 de junho, e Romênia, no dia 5.

A delegação hondurenha deve chegar no dia 9 de junho à África do Sul, onde enfrentará o Chile, a Espanha e a Suíça, pelo Grupo H da Copa.