Na primeira partida sem Tite, Corinthians perde para o Fluminense

O Corinthians perdeu o seu primeiro jogo depois que técnico Tite acertou com a seleção brasileira. Sob o comando do interino Fábio Carille, o time do Parque São Jorge foi derrotado pelo Fluminense por 1 a 0, nesta quinta-feira, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela oitava posição.

O resultado foi péssimo porque, além de cair na rodada para a quinta posição, o Corinthians viu uma série de rivais atingirem a mesma pontuação (13) neste meio de semana - entre eles Santos, São Paulo, Flamengo e o próprio Fluminense. Além disso, o time perdeu dois jogadores contundidos: Elias e Walter. Eles podem desfalcar a equipe neste domingo contra o Botafogo, no estádio Itaquerão, em São Paulo. O zagueiro Yago foi expulso e cumprirá suspensão.

A diretoria corintiana espera confirmar o nome do novo treinador nesta sexta-feira. Sylvinho e Oswaldo de Oliveira estão cotados para assumir o lugar de Tite. Roger Machado, do Grêmio, recusou proposta feita pelo Corinthians nesta quinta.

O Corinthians entrou em campo com o time e a formação treinados por Tite em seu último treino. Apostou na boa troca de passes, na passagem dos laterais e na velocidade. Guilherme se adaptou bem à função de armador, atuando no meio, centralizado. Mas um problema persegue esse time (com ou sem Tite no banco de reservas): a falta de um centroavante ou, ao menos, um jogador que finalize com mais eficiência.

Houve ao menos duas chances para abrir o placar no primeiro tempo. As duas com Marquinhos Gabriel cara a cara com Diego Cavalieri. Os chutes fracos facilitaram o trabalho do goleiro do Fluminense.

Dois jogadores do Corinthians se machucaram no primeiro tempo. Elias, que retornou da seleção brasileira, levou a pior em uma dividida com o zagueiro Gum e deu lugar a Rodriguinho. Walter sentiu a virilha e não voltou para o segundo tempo, dando chance a Cássio. Marcos Junior, por precaução, também foi substituído no intervalo depois de machucar a cabeça em um choque com outro jogador do Fluminense, Richarlison.

No segundo tempo, o Corinthians repetiu seus erros, não conseguiu abrir o placar e viu o Fluminense sair na frente, aos 17 minutos, após lance infantil de Yago. O zagueiro puxou a camisa de Richarlison e o árbitro mineiro Ricardo Marques Ribeiro marcou pênalti. Cássio foi bem na bola, defendeu a cobrança, mas no rebote o próprio Cícero se recuperou e fez o gol do Fluminense.

O Corinthians foi em busca do empate, pressionou nos minutos finais, sem sucesso - até Cássio foi ao ataque para tentar o gol -, e passou a deixar muito espaço para o contra-ataque.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 x 0 CORINTHIANS

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Jonathan, Gum, Henrique e Wellington Silva; Douglas, Edson, Cícero e Gustavo Scarpa (Osvaldo); Marcos Junior (Maranhão) e Richarlison (Magno Alves). Técnico: Levir Culpi.

CORINTHIANS - Walter (Cássio); Fagner, Balbuena, Yago e Uendel; Bruno Henrique, Elias (Rodriguinho) e Guilherme (Camacho); Giovanni Augusto, Luciano e Marquinhos Gabriel. Técnico: Fábio Carille (interino).

GOL - Cicero, aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Douglas e Maranhão.

CARTÃO VERMELHO - Yago.

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG).

RENDA - R$ 994.960,00.

PÚBLICO - 21.148 pagantes.

LOCAL - Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).