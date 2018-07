Programação esportiva desta quinta tem Palmeiras e Barcelona

Nesta quinta-feira, o Barcelona volta a campo pelo Campeonato Espanhol: encara o Rayo Vallecano. O torcedor do clube catalão vive a expectativa de ver mais um show do trio MSN, formado por Messi, Suáres e Neymar.

Na Libertadores, todas as atenções estão voltadas para a partida do Palmeiras com o Rosario Central, no Allianz Parque. O time precisa dos pontos para salvar a pele de seu treinador, Marcelo Oliveira, que pode perder o cargo em caso de tropeço. Veja o que tem de melhor nesta quinta na programação esportiva:

11h30

Mundial de Biathlon

SporTV 2

15h

Golfe: WGC-Cadillac Championship

ESPN Internacional

16h

Mundial de Ciclismo de Pista

SporTV 2

16h30

Liga dos Campeões Masculina de Vôlei: Modena x Ankara

BandSports

17h

Campeonato Espanhol: Rayo Vallecano x Barcelona

ESPN Brasil

17h

Copa da França: Granville x Olympique de Marselha

SporTV e Esporte Interativo

19h

Copa do Nordeste: Sport x River-PI

EI MAXX

19h

Copa do Nordeste: Salgueiro x Campinense

EI MAXX 2

19h30

Copa Libertadores: Boca Juniors x Racing

SporTV

21h30

Superliga Masculina de Vôlei: Cruzeiro x Campinas

SporTV

21h30

Copa Verde: Vila Nova-GO x Brasília

EI MAXX

21h45

Copa Libertadores: Palmeiras x Rosario Central

FOX Sports

21h45

Copa Libertadores: Bolívar x Deportivo Cali

FOX Sports 2

21h45

Copa do Nordeste: Flamengo-PI x Vitória da Conquista

EI MAXX 2

23 horas

Hóquei no gelo (NHL): Colorado Avalanche x Florida Panthers

ESPN Internacional