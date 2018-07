Na reapresentação após clássico, reservas do Atlético-MG empatam em jogo-treino

O elenco do Atlético Mineiro se reapresentou nesta segunda-feira após a derrota para o Cruzeiro, no sábado, pelo Campeonato Mineiro. E, enquanto os titulares ganharam folga, os reservas empataram por 1 a 1 com o Betinense, da segunda divisão do Estadual, em jogo-treino disputado na Cidade do Galo.

Sob o comando de Roger Machado, o Atlético jogou com Uilson, Carlos César, Felipe Santana, Erazo e Danilo; Adilson, Yago, Ralph e Carlos Eduardo; Marlone e Rafael Moura. Jesiel e Leonan entraram no decorrer da atividade. Ralph marcou o gol atleticano, aos 21 minutos do primeiro tempo.

Os titulares vão se apresentar somente na tarde desta terça para o primeiro treino de preparação para o jogo contra a Caldense, no próximo domingo. Será a última rodada da primeira fase do Estadual. O Atlético, primeiro colocado isolado, já está garantido nas semifinais.