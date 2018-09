Na reapresentação do Atlético-MG, time reserva vence o sub-20 em coletivo

Dois dias depois de bater o Atlético-PR por 3 a 1, no Independência, o Atlético-MG se reapresentou nesta quarta-feira na Cidade do Galo. Os reservas e os titulares foram divididos e iniciaram a preparação para o importante clássico do próximo domingo diante do Cruzeiro, no Mineirão, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Enquanto os titulares ficaram na parte interna do CT e fizeram um treino regenerativo nesta quarta, os reservas foram a campo e disputaram um coletivo com o sub-20 do clube. Com gols de Juninho e Lucas Cândido, os jogadores do elenco profissional levaram a melhor e venceram por 2 a 0.

O único titular que disputou a atividade foi Matheus Galdezani, que atuou por apenas 45 minutos na segunda-feira. Os reservas do Atlético-MG tiveram: Cleiton; Emerson, Juninho, Gabriel e Hulk; Galdezani, Lucas Cândido, David Terans, Edinho e Nathan; Denilson. Entraram Elias, Leandrinho e Martín Rea.

Entre os que ficaram na parte interna do CT, estava Cazares que concedeu entrevista coletiva e comemorou a sequência que vem tendo como titular. "Estou confiante. Joguei os 90 minutos nos últimos cinco jogos e, cada vez mais, vou ganhando confiança para melhorar o ritmo do jogo. Vou dar sempre o melhor", declarou.

O meia equatoriano também destacou a importância de uma vitória no clássico para o Atlético-MG se firmar de vez na zona de classificação para a Libertadores. "Os clássicos são sempre diferentes e você tem que estar bem preparado, bem fisicamente e com a mente tranquila também. Então, temos que estar tranquilos e focados porque sabemos que esse jogo é muito importante para nós."