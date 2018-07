Na reestreia de Abel Braga, Inter supera São Paulo por 2 a 1 no Gaúcho

NOVO HAMBURGO - Depois de três vitórias em três partidas com a equipe sub-23, o Internacional mandou a campo nesta quarta-feira o time principal pela primeira vez no Campeonato Gaúcho. As principais estrelas, é verdade, ainda não estrearam, mas ao menos o técnico Abel Braga finalmente reapareceu no banco colorado. Em campo, a equipe mista teve certo trabalho, mas venceu o São Paulo por 2 a 1, no Estádio do Vale.

O resultado fez o Inter manter a liderança do Grupo A do Gaúcho, agora com 12 pontos em quatro partidas. No domingo, a equipe pega o Cruzeiro, ainda sem a certeza sobre a utilização dos jogadores titulares. Por outro lado, o São Paulo é o quarto colocado do Grupo B, com quatro pontos, e pega no domingo o Aimoré.

Com Abel no banco pela primeira vez neste retorno ao Inter, o lateral Cláudio Winck, um dos únicos remanescentes do time sub-23 que foi titular, fez questão de mostrar serviço logo de cara. Aos três minutos, ele aproveitou falta sofrida por Valdivia e cobrou com categoria, no ângulo esquerdo do goleiro, que não alcançou.

Valdivia e Claudio Winck criaram ainda mais duas boas chances no primeiro tempo, mas o segundo gol só sairia na etapa final. Aos 20 minutos, Eduardo Sasha, que havia acabado de entrar, deixou sua marca. O lateral Raphinha, outro remanescente do sub-23, fez boa jogada pela esquerda e cruzou na cabeça do meia, que ampliou.

Não deu nem tempo de comemorar e o São Paulo logo diminuiu. Aos 23 minutos, Wellington recebeu na área do Inter e bateu rasteiro, sem chance para Agenor. O gol empolgou os visitantes, que esboçaram uma pressão final, mas o time colorado se defendeu bem e manteve os 100% de aproveitamento.