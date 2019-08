Na reestreia de Gilson Kleina, Ponte Preta ganha do Coritiba por 1 a 0 em casa

O técnico Gilson Kleina reestreou com o pé direito na Ponte Preta. Neste sábado, o time de Campinas (SP) contou com um gol do artilheiro Roger para vencer em casa o Coritiba por 1 a 0, no estádio Moisés Lucarelli, pela 20.ª rodada, a primeira do returno, do Campeonato Brasileiro da Série B.

A Ponte Preta não ganhava há três jogos e subiu para a sétima colocação com 30 pontos, dois a menos que o Sport, o quarto colocado. Já o Coritiba perdeu uma invencibilidade de 10 partidas e estacionou nos 34, continuando na vice-liderança.

O Coritiba começou a partida pressionando a Ponte Preta, que errava muitos passes. No contra-ataque, Rodrigão só não abriu o placar porque foi desarmado na hora da finalização por Reginaldo. E isso custou caro aos 29 minutos, quando Diego Renan cobrou falta e o centroavante Roger desviou de cabeça para o gol.

A Ponte Preta ainda poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem maior no placar se não fosse Alex Muralha. O goleiro fez grande defesa em cabeçada de Camilo e depois evitou o gol em finalização de Rafael Longuine.

O segundo tempo começou bastante equilibrado. Aos nove minutos, Giovanni soltou a bomba de fora da área e assustou Ivan. Na sequência, o goleiro pontepretano saiu jogando errado e o camisa 10 tentou do meio de campo. A direção foi certa, mas saiu por cima do travessão.

A Ponte Preta recuou demais e o Coritiba passou a martelar. Aos 26 minutos, Diogo Mateus cruzou e Rodrigão cabeceou no travessão. Na sequência, Giovanni bateu rasteiro e Ivan espalmou. O time campineiro ainda perdeu algumas chances de matar o jogo no contra-ataque, mas conseguiu segurar a vitória.

A equipe de Campinas volta a campo nesta terça-feira contra o Criciúma, às 21h30, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). No domingo da semana que vem, o Coritiba recebe o Atlético Goianiense, às 11 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Os jogos são válidos pela 21.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 x 0 CORITIBA

PONTE PRETA - Ivan; Arnaldo (Edilson), Renan Fonseca, Reginaldo e Diego Renan; Edson, Camilo, Tiago Real e Rafael Longuine (Gerson Magrão); Marquinhos (Dadá) e Roger. Técnico: Gilson Kleina.

CORITIBA - Alex Muralha; Diogo Mateus (Igor Jesus), Romércio, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Juan Alano, Giovanni, Thiago Lopes (Nathan) e Patrick Bley (Wellissol); Rodrigão. Técnico: Umberto Louzer.

GOL - Roger, aos 29 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Roger, Tiago Real e Marquinhos (Ponte Preta); Rodrigão e Diogo Mateus (Coritiba).

ÁRBITRO - Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

RENDA - R$ 51.740,00.

PÚBLICO - 3.790 pagantes (4.289 no total).

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).