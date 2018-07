Na reestreia de Mancini, Inter de Milão empata clássico com Milan

A reestreia do técnico Roberto Mancini no comando da Internazionale terminou empatada por 1 a 1. O substituto do demitido Walter Mazzari iniciou neste domingo a sua segunda passagem pela equipe justamente no clássico contra o Milan, no estádio San Siro, em Milão, pela 12.ª rodada do Campeonato Italiano.

O resultado não foi tão bom para as equipes na tabela de classificação. O Milan, com 18 pontos, ocupa a sétima colocação. A Internazionale, com 17, está em nono lugar. Ou seja, ambos estão longe da faixa das equipes que se classificam para competições europeias na próxima temporada.

Como mandante do clássico, o Milan pôde levar mais torcida para o estádio. E ela teve muito o que comemorar no primeiro tempo. Com boa movimentação e criando chances, o time rubro-negro abriu o placar aos 23 minutos com o francês Ménez. Para a segunda etapa, Mancini "arrumou" a Internazionale e a equipe conseguiu o empate aos 16 minutos com o nigeriano Leol Obi.

Este foi o clássico de número 211 entre os clubes de Milão, que é chamado no país de "Derby della Madonnina". O equilíbrio é enorme com 75 vitórias da Internazionale, 73 do Milan e agora 63 empates.