Na reestreia de Rafael Sóbis, Inter perde para o Pelotas no Beira-Rio

O Internacional sofreu a sua primeira derrota no Campeonato Gaúcho ao perder, de virada, por 2 a 1 para o Pelotas, nesta quinta-feira, no Beira-Rio, para um público de mais de 14 mil torcedores. A partida, válida pela segunda rodada, marcou a reestreia do atacante Rafael Sóbis com a camisa colorada.

Com a possibilidade de assumir a liderança do torneio, o Inter foi com o que tem de melhor. Odair Hellmann não poupou seus jogadores, que fizeram um bom primeiro tempo, mas sentiram o cansaço na etapa final. Nem os sete minutos de acréscimos foram suficientes para evitar a derrota. Sendo assim, o time ficou com três pontos, contra quatro do líder Grêmio.

O lado bom ficou por conta da reestreia de Rafael Sóbis. Bicampeão da Libertadores pelo clube colorado, o atacante foi contratado junto ao Cruzeiro e atuou por um pouco mais de 20 minutos. Sem ritmo, teve participação discreta.

O JOGO

O clube da capital gaúcha não demorou a exercer seu domínio sobre o Pelotas e abriu o placar logo aos 13 minutos. Nico López achou William Pottker livre de marcação. O atacante invadiu a área e chutou na trave. Na volta, a bola bateu nos pés de Adriano e acabou parando no fundo das redes.

Apesar da desvantagem, o Pelotas conseguiu mostrar reação e foi buscar o empate aos 29 minutos. Após cobrança de falta, Reinaldo Dutra cabeceou e a bola ficou viva dentro da área colorada. Dão ganhou do zagueiro adversário e chutou para o gol.

Após levar o empate, o Inter respondeu com a bola na trave de Nico López. Superado o susto, o Pelotas virou. Germano cobrou falta, Felipe desviou e superou Marcelo Lomba. A bola chegou a bater em Giovani Gomes antes de entrar.

A partir daí, o Inter foi para o tudo ou nada e viu o cabeceio de Patrick parar novamente no travessão. Antes do apito final, Rodrigo Moledo teve a chance de empatar, de cabeça, mas mandou rente à trave.

Na próxima rodada, o Inter enfrenta o São José no domingo, às 17h, no Estádio Passo D'Areia. No mesmo dia, às 18h, o Pelotas enfrenta o São Luiz na Boca do Lobo.