Na reestreia de Torres, Atlético de Madrid bate o Real na Copa do Rei

O Atlético de Madrid largou na frente do Real nesta quarta-feira, em casa, na disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Rei. Estrela do dia, Fernando Torres passou em branco na sua reestreia, mas os comandados de Diego Simeone contaram com os gols de Raúl García e José Giménez para fazer 2 a 0 no seu principal rival e garantiram ótima vantagem para o jogo da volta.

Com o resultado, o Real terá que vencer por três gols de diferença na volta, no próximo dia 15, no Santiago Bernabéu, se quiser ficar com a vaga na próxima fase. E quem passar pode ter pela frente o Barcelona, que inicia a disputa de oitavas de final com o Elche nesta quinta.

O Real Madrid começou melhor a partida desta quarta e demorou apenas um minuto para criar sua primeira chance, quando Sergio Ramos cabeceou bem e Oblak fez linda defesa. Aos 13, Bale marcou após cruzamento de James Rodríguez, mas o árbitro anulou ao marcar impedimento corretamente. A resposta atleticana veio no lance seguinte, com Griezmann, que parou em Navas após rápido contra-ataque.

Após um início alucinante, o jogo finalmente diminuiu de ritmo. O Atlético passou a comandar a posse e chegou algumas vezes pelas laterais, mas falhava no último passe. O Real, por sua vez, só reagiu na volta para o segundo tempo com duas boas chances logo no início, com James Rodríguez e Bale, que desperdiçaram.

Quando parecia que os visitantes tomavam conta do jogo, o Atlético abriu o placar. Aos 11 minutos, o árbitro viu Sergio Ramos segurando Raúl García dentro da área e marcou pênalti. O próprio meia foi para a cobrança, tocou firme no canto esquerdo de Navas e fez o primeiro dos mandantes.

O Real não encontrou reação para o gol, pelo contrário, caiu de produção. O Atlético aproveitou para impor seu jogo de rápido contra-ataque e forte bola aérea, e foi assim que chegou ao segundo gol. Aos 31, Gabi cobrou escanteio da direita e o zagueiro José Giménez, substituto de Miranda, cabeceou firme para a rede.

Sabedor do tamanho do prejuízo, o Real se lançou à frente nos últimos minutos, mas teve somente um bom momento, em chute de fora da área de Kroos que Oblak agarrou. O Atlético aproveitou para se fechar e garantiu o ótimo resultado.

VILLARREAL TRIUNFA

Quem também saiu em vantagem nesta quarta-feira foi o Villarreal. Aproveitando-se do fato de atuar em casa, a equipe largou na frente na briga por uma vaga nas quartas de final ao bater a Real Sociedad por 1 a 0, com o gol de Cherysev. Quem passar deste confronto, que terá a partida de volta realizada no próximo dia 14, pega o vencedor de Almería x Getafe.