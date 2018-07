Na reestreia Muricy Ramalho pelo São Paulo, Morumbi terá casa cheia

SÃO PAULO - O Morumbi deve ter um bom público nesta quinta-feira para a partida entre São Paulo e Ponte Preta, válida pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e que marca o retorno de Muricy Ramalho ao clube após quatro anos. Dos 43.574 bilhetes colocados à venda, restam somente ingressos para o camarote laranja do estádio. Apesar do Morumbi ter capacidade para 66.795 pessoas, o fechamento de alguns setores do Cícero Pompeu de Toledo por causa de dois shows que ocorrem ainda neste mês (Beyoncé no dia 15 e Bon Jovi no dia 21) obrigou o clube a diminuir a carga de ingressos.

A procura aumentou depois que o São Paulo oficializou o retorno de Muricy no lugar de Paulo Autuori, demitido segunda-feira. Esta é a terceira passagem do treinador pelo clube paulista. Na última delas, Muricy foi tricampeão brasileiro (2006, 2007 e 2008) e vice-campeão da Copa Libertadores da América em 2006. Sua chegada renovou as esperanças do torcedor com a reação da equipe.

O São Paulo precisa vencer a Ponte Preta em cada para respirar um pouco na tabela do Brasileirão, e assim retomar o caminho das vitórias. Nas mãos de Paulo Autuori, o São Paulo perdeu as duas últimas partidas, para o Coritiba e Criciúma.