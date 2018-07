Na reserva de Donnarumma, brasileiro Gabriel é emprestado pelo Milan ao Cagliari

Sem espaço no Milan, o goleiro Gabriel foi emprestado para o Cagliari para ganhar mais minutos em campo e adquirir experiência. A negociação foi anunciada nesta terça-feira pelo novo clube do brasileiro, de 24 anos, formado nas divisões de base do Cruzeiro.

Gabriel tem sofrido com a concorrência no Milan, muito em função do grande momento vivido por Donnarumma. Aos 17 anos, o jovem goleiro é unanimidade na meta do tradicional clube italiano, atuou em todas as partidas da temporada até o momento e já integra a seleção principal do país.

Desde a efetivação de Donnarumma como titular da meta milanesa na temporada passada, o veterano Abbiati anunciou a aposentadoria e o então dono da posição Diego López foi emprestado ao Espanyol. Isso fez com que Gabriel se tornasse o segundo goleiro do Milan, mas não lhe deu novas oportunidades em campo.

Com isso, a direção do clube rubro-negro achou melhor emprestar o goleiro ao Cagliari, onde brigará por posição com outro brasileiro: Rafael, de 34 anos. Esta é a terceira vez que Gabriel é emprestado, sendo que as outras foram para o Carpi e o Napoli. Para não ficar sem um reserva imediato para Donnarumma, o Milan recebeu do Cagliari o veterano Storari, de 40 anos, que já teve passagens pelo clube.