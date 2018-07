Na reserva, Pato deve ter nova sequência no São Paulo

Alexandre Pato deixou o posto de titular do São Paulo após sofrer uma contratura na coxa esquerda que o tirou de combate por um mês, mas está próximo de ter nova oportunidade de mostrar serviço e tentar cavar a volta definitiva ao time.

Como Alan Kardec sofreu uma lesão no tornozelo direito na derrota para o Nacional, Pato é o candidato natural a substituí-lo e, dependendo do grau da lesão do titular, pode até mesmo terminar o ano jogando. Como Kardec já não atuaria contra o Santos por ter que cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, ele ganharia uma oportunidade.

Pato é o vice-artilheiro da equipe na temporada com 12 gols e vinha em sua melhor sequência desde que chegou ao Morumbi, no início do ano. Ele desbancou inclusive Luis Fabiano, um dos maiores ídolos da torcida, mas viu o concorrente recuperar a posição enquanto esteve fora de combate.

Depois de um começo modesto e de chegar a ser a última opção para o setor, o jogador agradou tanto que a diretoria busca formas de contratá-lo em definitivo junto ao Corinthians. O contrato de empréstimo vai até o fim do ano que vem, quando seus direitos estarão fixados em 10 milhões de euros (R$ 32 milhões).