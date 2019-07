Sport empata com o São Bento e sobe para o 4º lugar na retomada da Série B

Na abertura da nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, São Bento e Sport empataram por 2 a 2, nesta segunda-feira à noite, no estádio Walter Ribeiro, na cidade de Sorocaba. Com o resultado, o time pernambucano ficou com 16 pontos, subiu para o quarto lugar e empurrou a Ponte Preta, com 15, para a quinta posição. Já a equipe paulista interrompeu a série de três derrotas seguidas, ficando na perigosa 16ª posição, com oito pontos. Pode até terminar a rodada na zona de rebaixamento.

Os dois times foram armados por seus técnicos no mesmo esquema tático: 4-3-3. E o jogo teve um início elétrico, com ambos buscando o ataque. Antes do primeiro minuto Cafu chutou de longe e Mailson, do Sport, espalmou. Aos dois minutos, Vinícius Kiss trombou com Ezequiel e time do Sport pediu pênalti, não marcado.

Dois minutos depois Guilherme chutou de longe e assustou o goleiro Henal, do São Bento. Aos sete, ainda na pressão, Zé Roberto foi até a linha de fundo e ajeitou para trás para o chute de Fernandes para fora.

Mas, aos 24 minutos, o árbitro viu um pênalti numa bola que desviou em Hernane e tocou no joelho de Yago. Apesar de toda reclamação pernambucana, o árbitro confirmou a penalidade. Na cobrança, Zé Roberto pegou a bola das mãos de Régis, que queria bater, para deslocar o goleiro Mailson e marcar seu terceiro gol na Série B, aos 26 minutos.

O Sport perdeu Sammir, machucado, e teve a entrada de Leandrinho. Mas não perdeu a disposição de atacar, tanto que quase empatou aos 33 minutos. Após escanteio, Yago apareceu no segundo pau para testar firme e exigir grande defesa de Henal, que espalmou para escanteio.

O empate saiu nos acréscimos. Em jogada característica de Guilherme, ele carregou a bola em diagonal e bateu forte com o pé direito. A bola caiu no cantinho de Henal, que saltou, mas sem sucesso. Tudo igual aos 46 minutos.

Na volta do segundo tempo, Doriva mudou o São Bento. Tirou o apagado Fernandes para a entrada de Fabrício Oya, promessa do Corinthians, e que ainda não suporta os 90 minutos de jogo. Mas o visitante ficou na frente do placar aos nove minutos. A defesa paulista saiu jogando errado, Sander tabelou com Guilherme e bateu cruzado por baixo de Henal.

Na tentativa de ganhar agressividade, Doriva trocou Minho por Joãozinho e o poder ofensivo melhorou. Mas encontrou uma defesa adversária bem postada, que impedia as infiltrações e as finalizações. O Sport não quis se arriscar no ataque e preferiu ficar atrás para garantir a vitória. Mas acabou castigado, com um golaço de Vinícius Kiss aos 36 minutos. Da intermediária, ele ajeitou para a perna esquerda e soltou uma bomba com a bola morrendo no ângulo esquerdo de Mailson.

A última chance de real de gol do jogo foi do Sport, numa descida em velocidade de Guilherme que dentro da área tocou por cima do travessão.

O São Bento só vai voltar a campo na próxima terça-feira, dia 16, fora e contra o Coritiba a partir das 19h15 no estádio Couto Pereira. O Sport atuará na segunda-feira, dia 15, de novo longe de casa e desta vez diante do Cuiabá, na Arena Pantanal, a partir das 20 horas.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 2 X 2 SPORT

SÃO BENTO - Henal; Régis, Guilherme Mattis, Elton (Wesley) e Guilherme Romão; Doriva, Fernandes (Fabrício Oya) e Vinícius Kiss; Cafu, Zé Roberto E Minho (Joãozinho). Técnico: Doriva.

SPORT - Mailson; Norberto, Rafael Thyere, Adryelson e Sander; Yago (Yan), Charles e Sammir (Leandrinho); Guilherme, Hernane Brocador (Élton) e Ezequiel. Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Zé Roberto, aos 26, e Guilherme, aos 46 minutos do primeiro tempo; Sander, aos 9, e Vinícius Kiss, aos 36 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Antônio Dib Moraes de Sousa (PI),

CARTÕES AMARELOS - Minho, Wesley e Guilherme Mattis (São Bento); Leandrinho (Sport).

RENDA - R$ 21.320,00.

PÚBLICO 1.872 pagantes.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).