Na rodada da Série D, goleiro do Operário-MT sofre racismo

Em partida importante para a definição das equipes classificadas na Série D do Campeonato Brasileiro, o destaque foi de um ato racista por parte da torcida da Tombense para o goleiro do Operário-MT, Igor. Segundo o goleiro, ele foi chamado de 'macaco' em vários momentos do jogo.

"Fui chamado de macaco no aquecimento. Bati um tiro de meta e me xingaram. Bati outro e me chamaram de Aranha", declarou o jogador à TV Integração.

Ainda no primeiro tempo, o árbitro paralisou a partida por 13 minutos para resolver o desentendimento entre o goleiro e a torcida. Depois de alegar que tinha sido insultado, Igor chutou uma bola em direção à arquibancada, o que resultou em intervenção da Polícia Militar e na expulsão do atleta.

Ao final do jogo, Igor registrou um boletim de ocorrência no 4.º Pelotão da Polícia Militar, em Tombos. Dois torcedores foram detidos e um deles foi identificado pelo goleiro, que garantiu que seguirá com o caso, a exemplo do santista Aranha.

OS JOGOS

Nove jogos foram disputados neste domingo pela oitava rodada da Série D, que teve amplo domínio dos mandantes. O Operário-MT tinha a chance de garantir a classificação, mas acabou vacilando. Por outro lado, Brasil-RS e Ituano-SP se classificaram, enquanto São Raimundo-RR e Campinense-PB estão eliminados.

No Grupo A7, o Brasil recebeu o Maringá-PR e, com o empate por 0 a 0, garantiu a classificação. Com o resultado, a equipe gaúcha assumiu a liderança com 13 pontos, enquanto que o time paranaense é o terceiro com 8. Além de se classificar, o empate também fez com que o Ituano avançasse de fase, já que também tem 13 pontos.

Por fim, o Londrina-PR venceu o Pelotas-RS por 3 a 2, pelo Grupo A8, e garantiu a primeira posição com 17 pontos, enquanto que o adversário é o quarto com quatro.

No Grupo A1, o Santos-AP recebeu o São Raimundo-RR, venceu por 3 a 0 e, de quebra, acabou decretando a eliminação do time roraimense, chegando aos 10 pontos e mantendo as chances de classificação, enquanto que o rival fica na lanterna com seis. O Atlético Acreano- recebeu o Princesa do Solimões-AM e venceu por 5 a 2.

Quem deixou a classificação bem encaminhada foi o Remo-PA, que venceu o Interporto-TO por 3 a 0 no Grupo A2. Com o resultado, a equipe paraense lidera com 11 pontos, enquanto que o time tocantinense é o lanterna com cinco.

O Campinense deu adeus à Série D ao ser derrotado pelo Jacuipense-BA, de virada, por 3 a 2, no Grupo A3. Assim, o time paraibano é o quarto colocado, com seis pontos, e apenas um jogo para realizar. Já a equipe baiana lidera com 13 pontos.

Pelo Grupo A4, o Globo-RN despachou o lanterna Ipatinga-MG, por 4 a 2, e segue vivo na luta por uma vaga na próxima fase. O time potiguar chegou aos 10 pontos e é o terceiro colocado, enquanto que o mineiro é o lanterna com apenas um.

No Grupo A5, a única vitória dos visitantes se deu por conta de um W.O. entre Itaporã-MS e Villa Nova-MG, já que o time sul-mato-grossense saiu da Série D por não ter dinheiro para pagar seus jogadores. Assim, a equipe mineira chega aos cinco pontos e segue na lanterna. No outro jogo do grupo, a Anapolina-GO empatou com o Estrela do Norte-ES, vice-líder com 11 pontos, por 0 a 0, e segue em quarto com sete.

O Operário precisava de um triunfo para garantir a classificação, mas perdeu para o Tombense-MG por 2 a 1 pelo Grupo A6. Com a derrota, a equipe mato-grossense segue na liderança com 13 pontos, um a mais que o clube mineiro, vice-líder.