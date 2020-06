Na Romênia, jogos são adiados após novos casos de coronavírus em dois clubes

O jogo entre Universitatea Craiova e Botosani, que marcaria o reinício do Campeonato Romeno nesta sexta-feira, acabou adiado após um membro da equipe médica do time visitante testar positivo para o coronavírus, anunciou a Liga Profissional de Futebol da Romênia (LPF).

Como precaução, os jogadores e funcionários das duas equipes foram colocados em quarentena e agora esperam os resultados dos exames para saber se há novos casos de contaminação.

Leia Também Corinthians acerta a venda de André Luis após início avassalador na Coreia do Sul

"Todos querem que o futebol volte aos estádios, mas a saúde dos jogadores é fundamental", afirmou Justin Stefan, dirigente da LPF, em declaração à imprensa romena.

Dínamo Bucareste x Chindia Targoviste, que inicialmente seria disputada neste sábado, foi outra partida adiada da liga romena. O jogo será realizado em nova data porque um lojista do Dínamo foi infectado pela covid-19.

O governo autorizou a retomada do campeonato na semana passada, com portões fechados, após uma paralisação de três meses. Se não houver novos casos da doença, o torneio será retomado neste sábado, com a disputa de duas partidas.

A Romênia registra, até esta sexta-feira, mais de 21 mil casos de coronavírus e 1.380 mortes, segundo dados da universidade norte-americana Johns Hopkins.