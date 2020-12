Na seca há 2 meses, Alecsandro se diz à disposição no Figueirense: 'Quero ajudar'

O atacante Alecsandro tem a confiança do técnico Jorginho e, mesmo sem marcar há mais de dois meses, vem sendo utilizado como titular no Figueirense ao longo da Série B do Campeonato Brasileiro. Com receio de ficar fora do time na reta final, o jogador de 39 anos se colocou à disposição, independentemente da função no ataque.

"Independentemente da função que eu tenha que fazer, eu estou aqui para ajudar o Figueirense e o treinador sabe que pode contar comigo", disse Alecsandro, que já jogou 11 vezes pelo clube catarinense, sendo 10 como titular.

O veterano tem apenas um gol pelo Figueirense, marcado na vitória por 2 a 0 sobre o CRB, em 21 de outubro, pela 17ª rodada. Dois meses e nove dias depois, o atacante segue sem balançar as redes.

Para complicar um pouco mais, o Figueirense tem o terceiro pior ataque da Série B. Em 31 rodadas, o time de Jorginho fez 26 gols e só fica à frente de Oeste (23) e Botafogo-SP (18).

Na luta direta contra o rebaixamento, o Figueirense vem de dois jogos sem derrota, sendo que venceu o clássico contra o Avaí por 2 a 0, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O resultado deixou o time no 16.º lugar com os mesmos 35 pontos do Náutico, que abre a zona de descenso. Os catarinenses levam vantagem no saldo de gols (-5 a -7).

Neste sábado, o Figueirense visitará o lanterna Oeste, às 18h45, na Arena Barueri, em Barueri (SP), pela 32.ª rodada.