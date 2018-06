Na seleção brasileira, Fred é anunciado como reforço do Manchester United

O Manchester United confirmou nesta terça-feira a contratação do meio-campista Fred, que está com a seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo da Rússia. O jogador disputou a última temporada pelo Shakhtar Donetsk e assinou contrato por cinco anos com o novo clube. A apresentação oficial acontecerá depois do Mundial.

O anúncio do novo reforço foi feito pelas redes sociais. "O Manchester United tem o prazer de anunciar que chegou a um acordo com o Shakhtar Donetsk para a transferência de Fred", publicou em sua conta no Twitter e do Facebook.

O clube inglês não confirmou o valor da transação. O time do técnico José Mourinho estava disposto a pagar 55 milhões de euros (aproximadamente R$ 243 milhões) aos ucranianos pelos cinco anos de contrato. Em nota publicada no site, o Manchester United apenas informou que mais detalhes sobre a negociação seriam informados em breve.

Ao confirmar a negociação com Fred, o United divulgou um vídeo e uma galeria de fotos com os sul-americanos que já vestiram a camisa do clube. "Desses países, o Brasil é o que tem mais contribuído em termos do número total de jogos. Já acumularam 458 partidas, desde a estreia de Kleberson contra o Wolfsburg em agosto de 2003 até a última partida de Andreas Pereira em fevereiro de 2016, em casa, contra o Midtjylland", informou.

Andreas Pereira é um jogador de 22 anos, belga naturalizado brasileiro. Atualmente, defende o Valencia, da Espanha. Além dos dois, também defenderam o time inglês os volantes Rodrigo Possebon e Anderson e os irmãos gêmeos Rafael e Fabio.

Fred está com a seleção brasileira em Londres, onde se prepara para a Copa do Mundo da Rússia. O meio-campista entrou aos 35 minutos do segundo tempo na vitória por 2 a 0 sobre a Croácia, em amistoso disputado em Liverpool.

O Brasil ainda tem um amistoso antes do Mundial. No próximo domingo, enfrentará a Áustria, em Viena. A estreia na Copa do Mundo está marcada para o dia 17, diante da Suíça, na cidade de Rostov. A equipe de Tite está no Grupo E, que conta ainda com Sérvia e Costa Rica.