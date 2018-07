Na seleção, Lucas admite preocupação com o São Paulo Mesmo de longe, Lucas está preocupado com a situação do São Paulo, que já soma 10 jogos sem vitória no Brasileirão e aparece na penúltima colocação com apenas nove pontos em 12 rodadas. O meia-atacante do Paris Saint-Germain desembarcou nesta segunda-feira na Basileia, onde defenderá a seleção brasileira no amistoso de quarta contra a Suíça, mas mostrou estar acompanhado de perto a situação no seu ex-clube.