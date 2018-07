Na seleção olímpica, Thiago Maia empolga ingleses e entra na mira do Chelsea

Vice-líder do Campeonato Brasileiro com 36 pontos, o Santos vive a expectativa de tentar manter seus principais jogadores até o final do ano. Contudo, com problemas financeiros para resolver, não está descartada a possibilidade de negociação de alguns atletas. O nome da vez é o volante Thiago Maia, que começou a ser especulado no futebol inglês.

De acordo com a imprensa britânica, o Chelsea teria se entusiasmado com as boas atuações do jogador do Santos na campanha da seleção brasileira olímpica, que nesta quarta-feira enfrenta Honduras pela semifinal do futebol masculino dos Jogos do Rio, onde o Brasil luta por um inédito ouro olímpico na modalidade.

O clube do técnico italiano Antonio Conte poderá oferecer nada menos do que 15 milhões de euros (cerca de R$ 54 milhões) ao Santos por Thiago Maia. O clube possui 72% dos direitos econômicos do volante. Nessa hipotética negociação, o alvinegro receberia R$ 38 milhões pela venda do jogador.

Uma saída para o Santos é negociar o jogador de 19 anos agora, mas fazer com que ele se apresente em seu novo clube apenas no ano que vem, em operação similar à realizada pelo Palmeiras, que vendeu o atacante Gabriel Jesus ao Manchester City e contará com o futebol do jogador até o final do ano.