Na seleção, Renato Augusto relembra Corinthians e se torna pilar do time de Tite

Um dos pilares do meio-campo de Tite desde a época de Corinthians, Renato Augusto vem se firmando a cada jogo na seleção brasileira. Um dos primeiros a aparecer nos treinos – começou a se preparar para essa rodada das Eliminatórias três dias antes do restante do grupo, junto com Paulinho e Gil –, eficiente no meio-campo e ponderado nas entrevistas, ele já é um dos líderes do grupo.

O jogador tem boas lembranças do adversário desta noite. “A primeira coisa que vem a minha cabeça quando se fala em seleção peruana é o gol que fiz na minha volta à seleção”, diz Renato Augusto. A lembrança se refere à vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Peru pelo primeiro turno das Eliminatórias, disputada ano passado em Salvador, na Arena Fonte Nova.

À época, o Brasil ainda era treinado por Dunga, e Renato Augusto chorou na comemoração de seu gol. O meia explicou que a emoção viera porque ele dera a volta por cima após ter de conviver com sucessivas lesões, que fizeram com que pensasse até mesmo que não teria mais espaço na seleção brasileira. “Voltei a ter oportunidade como titular, e acho que isso foi marcante pra mim na seleção.”

LIBERDADE

Desde então, o jogador, que joga no futebol chinês, se firmou na equipe, e com a chegada de Tite ganhou ainda mais importância no meio-campo. Com Fernandinho e Paulinho mais na contenção, Renato Augusto tem maior liberdade para se aproximar dos jogadores de frente, e é peça importante para municiar a linha mais próxima ao gol, que é formada por Philippe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus.

O jogador prevê um clima de Copa Libertadores para a partida desta noite na capital peruana. “Qualquer jogo da seleção brasileira fora de casa nas Eliminatórias parece um jogo de Libertadores, então é sempre complicado”, comenta. “O Peru uma equipe muito forte e tem um treinador que conhece bem o futebol brasileiro. Vai ser um grande jogo e temos que jogar da mesma forma, em alto nível”, finalizou o jogador.