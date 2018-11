Na seleção, Richarlison diz que superou desconfiança e celebra elogios de Ronaldo

O atacante Richarlison é um dos principais destaques brasileiros neste início de temporada do futebol europeu. Em alta com a camisa do Everton, o jogador de 21 anos aproveitou suas primeiras oportunidade pela seleção brasileira e parece ter ganhado também a confiança de Tite. Uma nova realidade para quem deixou o Brasil cedo, após uma boa passagem pelo Fluminense.

"Se você for ver, desde o América-MG venho numa evolução muito boa. Quando cheguei no Everton, muitos não acreditavam, criticavam por ser uma contratação cara. Chegaram a falar algumas besteiras. Mas nunca entrou na minha cabeça, só pensava em jogar. Então, estou provando a todos por que eu vim para o Everton, estou fazendo o melhor para mim e a equipe", declarou nesta quarta-feira.

Diante desta boa fase, Richarlison é uma das apostas de Tite para o duelo amistoso desta sexta-feira contra o Uruguai, em Londres. Depois de um início mais tímido na seleção, ele está se soltando e já mostrou em outras oportunidades seu bom humor. "Nos primeiros dias, não conhecia muito bem os que estavam convocados, mas depois fiquei mais solto. Sou muito brincalhão, costumo brincar no vestiário e procuro levar isso para o campo."

O jogador, agora, espera que sua polivalência no ataque possa lhe render mais oportunidade pela seleção, na briga por espaço com nomes como Gabriel Jesus e Roberto Firmino. "Não faço só centralizado ou pelas beiradas. Onde o professor precisar de mim para ajudar a seleção, estou à disposição."

Outro motivo de orgulho para Richarlison foram os elogios de Ronaldo, que recentemente exaltou a qualidade do atacante do Everton. O jogador não escondeu que tem o "Fenômeno" como um ídolo e revelou se inspirar no ex-atacante da seleção.

"A primeira vez que eu vi o Ronaldo, comecei a tremer. Não sei nem o que deu. Para mim, é uma honra receber elogios dele. Não posso deixar subir à cabeça, tem que manter os pés no chão. Eu me inspiro nele, não sou diferente, vejo gols dele antes de ir para os jogos. Então, ficou muito feliz", comentou.