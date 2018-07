Na seleção sub-20, Gabriel desfalcará o Santos em quatro jogos

Prevaleceu a vontade de Gabriel e o Santos desistiu do pedido de dispensa do atacante, convocado para defender a seleção brasileira Sub-20 no Torneio de Cotif, na Espanha, entre 10 de 20 de agosto. Como a apresentação dos jogadores será no próximo dia 4, o Santos ficará sem seu artilheiro em quatro jogos importantes: Corinthians, Londrina-PR (decisão da vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil) e Atlético Paranaense, todos na Vila Belmiro, e Cruzeiro, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

O treinador Oswaldo de Oliveira disse que entende a situação, mas lamentou. "Do ponto de vista do clube, é realmente difícil porque Gabriel hoje é titularíssimo e um garoto em ascensão. Por outro lado, temos de entender que ele tem uma trajetória na carreira a seguir e isso passa por convocações. O Santos vai sentir falta dele".

Gabriel não quer ser poupado do jogo de ida contra o Londrina, pela terceira fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, no estádio do Café, em Londrina (PR), nem do da véspera de sua apresentação diante do Internacional, no domingo, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para compensar a perda temporária de Gabriel, Oswaldo de Oliveira torce para que o centroavante Leandro Damião se recupere totalmente até o clássico contra o Corinthians, no próximo dia 10. "Espero que até lá o Damião esteja em condições. Caso contrário eu tenho outros meninos que em princípio teriam as mesmas condições que Gabriel no começo do ano. Tenho Giva e Geuvânio, que estão trabalhando com muita determinação. Também posso ter Diego Cardoso, além de Thiago Ribeiro. Vamos esperar".