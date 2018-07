Na seleção sub-20, Galhardo já sonha com Olimpíada de Londres

Convocado para defender a seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano Sub-20, o lateral-direito Rafael Galhardo acredita que está perto de realizar um dos seus sonhos. A promessa flamenguista espera contribuir para a classificação da equipe aos Jogos de Londres e, em seguida, ser convocado para a Olimpíada de 2012.

"É um sonho realizado estar na seleção, mas disputar uma Olimpíada é o que todo moleque novo sonha. É uma grande chance. As coisas boas vêm naturalmente se você faz um bom trabalho. É isso o que espero", afirmou Rafael Galhardo, em entrevista ao site oficial do Flamengo.

O lateral sabe que um bom desempenho no Sul-Americano pode chamar a atenção de outros clubes, mas descartou a possibilidade de sair do Flamengo. "Meu foco é no Flamengo. Tenho contrato até 2012 e só penso aqui. O que vier pela frente é consequência para o meu trabalho. Espero fazer um bom trabalho na seleção e vamos ver o que acontece", disse.

Galhardo espera ter mais chances no Flamengo em 2011 e ajudar o time carioca a ter uma temporada melhor. "Estou muito feliz pela convocação para fechar o ano. Veio em boa hora. Infelizmente, a campanha não foi boa aqui, mas ficamos na Série A e agora é bola para frente", comentou.