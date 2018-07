Na semi da Libertadores e desfalcado, Inter busca recuperação contra São Paulo

D''Alessandro, Sasha, Nilmar e Valdivia desfalcam a equipe no duelo contra o time paulista. Além destes desfalques por contusão, Aránguiz se apresenta neste sábado ao Chile para iniciar os preparativos para a disputa da Copa América por seu país.

Com todos estes problemas, o técnico Diego Aguirre vai repetir a estratégia que usou diante do Vasco, na última rodada, quando escalou Nilmar e os reservas do time e arrancou um empate em São Januário. O problema é que Nilmar, que saiu do duelo contra o Independiente Santa Fe com suspeita de fratura do maxilar, também está fora de combate, literalmente. Seu substituto será Rafael Moura, amuleto da vitória contra os colombianos. O atacante entrou no fim da partida e participou do segundo gol da equipe gaúcha, que garantiu a vaga a semifinal.

A boa notícia antes do confronto contra o time do Morumbi foi a convocação do lateral-esquerdo Geferson para a Copa América por Dunga na vaga de Marcelo, do Real Madrid, lesionado. O jogador não esperava pela oportunidade e afirmou que projetava fazer parte da seleção olímpica, que disputa os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio.

"A gente fica surpreso. Estava dormindo. O celular tocou com essa notícia. Graças a Deus, tudo certo. Me apresento segunda-feira na seleção. Sempre foi uma meta que busquei, estou buscando. Primeiro era a seleção olímpica. Já que veio a principal, fico muito feliz e não quero sair mais", declarou o atleta. Diego Aguirre conta com a motivação de Geferson e dos reservas na briga por posição para tentar surpreender o São Paulo.