Na Série C, Botafogo-SP derrota o Bragantino e mantém a liderança do Grupo B

O Botafogo-SP manteve a liderança isolada do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional - ao vencer o Bragantino-SP por 2 a 0, em Bragança Paulista (SP), neste sábado, pela 10.ª rodada, a primeira do returno da fase de classificação. O time de Ribeirão Preto (SP) tem 21 pontos, um na frente do Operário-PR, que venceu o Volta Redonda-RJ por 1 a 0, em Volta Redonda (RJ).

O G4 - a zona de classificação - é completado pelo Cuiabá-MT, que venceu o duelo do Mato Grosso ao bater, por 3 a 1, o Luverdense-MT, mesmo atuando em Lucas do Rio Verde (MT). O time cuiabano é o terceiro colocado com 16 pontos, um na frente do Bragantino, ainda em quarto lugar.

O Tupi-MG, em recuperação, passa a ser o quinto colocado, com 14 pontos, porque fez 1 a 0 sobre a Tombense-MG, também com 14 e saldo menor (2 a 1), na cidade mineira de Tombos. Quem não reage é o Joinville-SC, que foi até Erechim (RS) e perdeu por 2 a 0 para o Ypiranga-RS, agora com 13 pontos, em oitavo. Na zona de rebaixamento aparecem o Volta Redonda, com nove, e o time catarinense, com sete.

Pelo Grupo A, mesmo sem jogar, o Atlético Acreano-AC segue tranquilo na liderança isolada, com 19 pontos. O Confiança-SE poderia ter encostado, mas ficou com 17 pontos ao empatar por 1 a 1, em casa, contra o Juazeirense-BA. O ABC-RN ainda é terceiro colocado com 14 pontos, mas perdeu por 3 a 1 no Frasqueirão, em Natal, para o Globo-RN.

O Botafogo-PB segue fora do G4 porque empatou sem gols e em casa contra o Salgueiro-PE. Ambos têm 13 pontos, porém o time paraibano fica em quinto lugar por ter melhor saldo de gols do que o pernambucano: 2 a -3. O Globo saiu da zona de degola, indo para sétimo com 12 pontos, um na frente do Juazeirense, em oitavo.

Na rabeira aparecem dois clubes tradicionais: Náutico-PE, com 10 pontos em nono, e Remo, com apenas sete. Os dois vão completar a rodada nesta segunda-feira. O time pernambucano fará o clássico estadual contra o Santa Cruz-PE, em quarto com 14 pontos, enquanto que o paraense vai receber em Belém o líder Atlético Acreano.

Confira a 10.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sábado

ABC-RN 1 x 3 Globo-RN

Confiança-SE 1 x 1 Juazeirense-BA

Botafogo-PB 0 x 0 Salgueiro-PE

Ypiranga-RS 2 x 0 Joinvile-SC

Luverdense-MT 1 x 3 Cuiabá-MT

Bragantino-SP 0 x 2 Botafogo-SP

Tombense-MG 0 x 1 Tupi-MT

Volta Redonda-RJ 0 x 1 Operário-PR

Segunda-feira

19 horas

Remo-PE x Atlético Acreano-AC

21h15

Santa Cruz-PE x Náutico-PE