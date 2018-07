Bragantino anuncia técnico Roberto Fonseca

O Bragantino não demorou para contratar um novo técnico em substituição a Alberto Félix. Nesta quarta-feira a direção apresentou Roberto Fonseca, de 55 anos, que recentemente comandou o Cuiabá na Série C do Campeonato Brasileiro. O profissional foi apresentado pelo presidente Marco Chedid.

"Tivemos que agilizar o processo para que possamos ter um novo comandante no nosso próximo jogo", explicou Chedid. O novo técnico estreia contra o Tupi, no sábado, às 16 horas, no Nabizão, em Bragança Paulista, pela nona rodada. "Agora é trabalhar e exigir dos jogadores muito empenho e dedicação", disse Fonseca.

A opção do clube foi por um técnico mais experiente e que já dirigiu clubes no Paulistão, como Ituano, Botafogo e São Bernardo. Além disso, Roberto Fonseca teve passagens de sucesso tanto na Série C como na Série B. Em 2017, o treinador levou o Cuiabá ao título do Campeonato Mato-Grossense.

O clube paulista começou bem a Série C, brigando pelas primeiras posições do Grupo B, mas com quatro jogos sem vencer - dois empates e duas derrotas - entrou na zona de rebaixamento, na nona colocação, com nove pontos.