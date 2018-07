Na Série C, CSA bate o Moto Club e lidera grupo pelo número de gols marcados

O CSA-AL deixou acirrada a briga pela liderança do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional - ao vencer o Moto Club-MA por 2 a 1, neste domingo, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Agora o time alagoano tem os mesmos nove pontos do Fortaleza-CE, mas leva vantagem no número de gols pró (7 a 6) e lidera.

O time cearense, no último sábado, em casa venceu o ASA-AL por 3 a 0. A derrota deixou o Moto Club com apenas três pontos, em sétimo lugar. Outros dois jogos pelo Grupo A foram disputados neste domingo. Em João Pessoa, o Botafogo-PB venceu por 1 a 0 o Salgueiro-PE, ficando com sete pontos em terceiro.

O Sampaio Correa-MA, também com sete pontos, é o quarto colocado por ter menor saldo de gols: 0 a 2. O Salgueiro tem três, em oitavo lugar. A rodada vai ser fechada nesta segunda-feira, em Aracaju, com o duelo entre o Confiança-SE, com seis pontos em quinto lugar, e o Remo-PA, com quatro em sexto.

PAULISTAS

Pelo Grupo B, o Botafogo-SP venceu o Joinville-SC por 3 a 0, em Ribeirão Preto (SP), deixando embolada a briga pela vice-liderança. São três times paulistas com os mesmos sete pontos, separados apenas pelos critérios de desempate. Pelo saldo de gols, o Botafogo é o segundo, com três, o Bragantino-SP terceiro, com dois, e o São Bento-SP, quarto colocado com um gol. O líder é o Volta Redonda-RJ, com nove pontos.

O Ypiranga-RS aparece em quinto lugar com cinco pontos após empatar em casa, por 1 a 1, com o Macaé-RJ, com apenas quatro pontos, em nono, só na frente do Mogi Mirim-SP, que tem um.

Confira a 4.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sábado

Fortaleza-CE 3 x 0 ASA-AL

Sampaio Corrêa-MA 1 x 1 Cuiabá-MT

Mogi Mirim-SP 2 x 4 Bragantino-SP

Tupi-MG 1 x 0 São Bento-SP

Volta Redonda-RJ 2 x 0 Tombense-MG

Domingo

Ypiranga-RS 1 x 1 Macaé-RJ

Botafogo-PB 1 x 0 Salgueiro-PE

CSA-AL 2 x 1 Moto Club-MA

Botafogo-SP 3 x 0 Joinville-SC

Segunda-feira

21 horas

Confiança-SE x Remo-PA