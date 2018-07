Na Série C, CSA contrata Flávio Araújo para o lugar de Ney da Matta

Um dia após a saída de Ney da Matta, o CSA já tem um novo treinador para brigar pelo acesso dentro do Campeonato Brasileiro da Série C. Trata-se de Flávio Araújo, responsável por cinco acessos em campeonatos brasileiros. O novo chefe se apresenta na próxima segunda-feira com o auxiliar Hélio Pinheiro e o preparador físico Pedro Henrique.

Na partida contra o Cuiabá, neste sábado na Arena Pantanal, pela última rodada da fase de classificação vai ter o ex-jogador Jacozinho como interino. Mas o CSA já está classificado à próxima etapa da competição. O time tem 31 pontos, na vice-liderança do Grupo A e ainda pode terminar na ponta, desde que vença no Mato Grosso e o Sampaio Corrêa, líder com 32 pontos, tropece diante do Botafogo-PB, em São Luís.

A inesperada troca de comando aconteceu após uma briga no treinamento de quinta-feira. Ney da Matta e o volante Rosinei, ex-Corinthians, se desentenderam. A discussão virou briga e a diretoria optou pela saída de toda a comissão técnica. Rosinei era reserva no time do CSA e estava inconformado.

Ídolo do Sampaio Corrêa, clube pelo qual subiu da Série D para a Série C em 2012 e da Série C para a Série B em 2013, Flávio Araújo também já fez trabalhos de sucesso no River-PI, no Icasa e no América-RN, sempre com acessos.

Com 54 anos, o técnico fará o seu primeiro trabalho no estado de Alagoas, mas espera corresponder às expectativas. O seu último clube foi o América-RN.