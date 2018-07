Na Série C, Náutico vence e divide ponta com Atlético-AC; Botafogo-PB entra no G-4

Com um gol de Ortigoza nos acréscimos, aos 50 minutos do segundo tempo, o Náutico venceu o Juazeirense por 1 a 0 na tarde deste sábado, na Arena Pernambuco, na Grande Recife, pela 15.ª rodada. Agora soma 26 pontos e divide com o Atlético-AC a liderança do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro.

+ Juventude vence o CRB em Caxias do Sul e encerra jejum na Série B do Brasileiro

A vitória do Náutico foi suada e deixou o time pernambucano na briga direta pela liderança, embora no domingo o Atlético-AC receba o Globo-RN na Arena da Floresta, em Rio Branco (AC). O Juazeirense permanece com 16 pontos, em oitavo lugar, e segue ameaçado pelo rebaixamento.

Já o Botafogo-PB entrou no G-4 da competição ao vencer o Santa Cruz por 2 a 0, no Almeidão, na Paraíba, com dois gols de falta do veterano meia Marcos Aurélio. O time paraibano soma 21 pontos, subiu ao terceiro lugar, ficando na frente do próprio Santa Cruz pelo número de gols marcados: 18 a 17.

No Grupo A, como o Confiança-SE tem 19 pontos e ABC e Globo um a menos cada, a briga por uma vaga nas quartas de final promete ser acirrada. A chave reúne clubes das regiões Norte e Nordeste do país.

No Grupo B, o Bragantino não conseguiu antecipar sua classificação porque perdeu em casa para o Volta Redonda, por 1 a 0. O time paulista acertou a trave duas vezes e ainda desperdiçou um pênalti. Mas estacionou nos 25 pontos, em quarto lugar. O time do Rio de Janeiro é o quinto, com 19 pontos, após três vitórias seguidas.

Na briga contra o rebaixamento, o Tombense venceu por 2 a 0 o Ypiranga, no interior de Minas Gerais. Os mineiros têm 18 pontos, em sexto lugar, contra 16 dos gaúchos, que estão em sétimo.

A rodada terá mais seis jogos neste domingo. Destaque para Cuiabá e Botafogo-SP, que enfrentam Operário-PR e Joinville-SC, respectivamente, e podem antecipar suas vagas na segunda fase da competição.

Confira os resultados dos jogos da 15.ª rodada:

Tombense-MG 2 x 0 Ypiranga-RS

Bragantino-SP 0 x 1 Volta Redonda-RJ

Náutico-PE 1 x 0 Juazeirense- BA

Botafogo-PB 2 x 0 Santa Cruz-PE

Partidas do domingo:

15h30

Operário-PR x Cuiabá-MT

Joinville-SC x Botafogo-SP

16h

ABC-RN x Salgueiro-PE

17h

Luverdense-MT x Tupi-MG

19h

Atlético-AC x Globo-RN

Confiança-SE x Remo-PA